Події

10:17 16.06.2023

Сексуальне насильство з боку російських військових є системою залякування населення на окупованій території - Лубінець

2 хв читати
Сексуальне насильство з боку російських військових є системою залякування населення на окупованій території - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що сексуальне насильство з боку російських військових є системою залякування цивільного населення на окупованій території.

"Я можу публічно сказати, що те, що ми фіксуємо, - злочини сексуального насильства в умовах конфлікту - російські військовослужбовці здійснюють на всій тимчасово окупованій території. Це система. Це система залякування цивільного населення, і російські військові це використовують. Там точно ніхто нікого не зупиняє, а навпаки ми фіксуємо факти, коли це підтримують", - сказав він на заході Acting for survivors до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту в Києві.

Омбудсмен наголосив на важливості фіксувати такі злочини та шукати нові можливості для цього.

Він також зазначив, що для України важливо захистити права жертви, і правоохоронні органи ніколи не тиснутимуть на людину під час такого розслідування.

"Людина сама до цього має прийти... Для нас насамперед важливо людині допомогти, врятувати, психологічно реабілітувати, підтримати медично", - додав Лубінець.

Серед іншого він наголосив, що важливо також боротися зі стигмою в суспільстві, що нібито жертва може бути сама винна в тому, що сталося.

Крім того, омбудсмен поскаржився, що такі міжнародні інституції, як ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та низка інших міжнародних організацій, які зобов'язані опікуватися цими питаннями, не роблять необхідних речей.

Зокрема, за його словами, Моніторингова місія ООН не включає до своїх звітів надані українською стороною факти.

"У нас глобальна проблема, у нас криза міжнародних інституцій", - заявив Лубінець.

Теги: #лубінець #сексуальне_насилля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 16.06.2023
Зеленська вважає важливим надавати максимального розголосу інформації про вчинення російськими військовими сексуального насильства на території України

Зеленська вважає важливим надавати максимального розголосу інформації про вчинення російськими військовими сексуального насильства на території України

19:18 22.05.2023
Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

13:10 12.04.2023
Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

Омбудсмен про відео зі стратою українського військового: Вимагаю, щоб це питання окремо розглянули на майданчику Комітету ООН з прав людини

17:26 11.04.2023
Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

14:45 27.03.2023
УПЦ (МП) закликає Лубінця спростувати свої твердження щодо церкви

УПЦ (МП) закликає Лубінця спростувати свої твердження щодо церкви

21:53 04.03.2023
В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

12:46 22.02.2023
Процес зі звільнення українських цивільних осіб, захоплених РФ не заморожений, - Лубінець

Процес зі звільнення українських цивільних осіб, захоплених РФ не заморожений, - Лубінець

15:36 03.02.2023
Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

Лубінець обговорив із турецьким омбудсменом деталі звільнення українців із російського полону

13:33 27.01.2023
У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

У РФ верифіковано перебування понад 14 тис. українських дітей, але їх може бути там понад 150 тис. - омбудсмен

15:24 24.01.2023
Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації – Лубінець

Україна передала РФ список із 748 полонених поранених захисників для їхньої верифікації – Лубінець

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Ворог переміщує окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, українські сили продовжують вести наступальні дії

Українські сили мали успіх під час наступу на кількох напрямках, там, де воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено - Генштаб ЗСУ

ЗСУ ліквідували 590 окупантів, 10 танків, 16 бронемашин, 9 артсистем і 24 БпЛА - Генштаб

Російський правлячий клас має втратити свої гроші – Зеленський про законопроект у США щодо конфіскації російських активів

Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту на підтримку інтеграції України до ЄС та НАТО

ОСТАННЄ

Сирський: Ворог переміщує окремі найбільш боєздатні частини на бахмутський напрямок, українські сили продовжують вести наступальні дії

У Дніпрі відкрився перший в Україні Центр ветеранського розвитку - Мінветеранів

Встановлено місцеперебування 11 українських захисників, яких утримують на території Угорщини, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

Українські сили мали успіх під час наступу на кількох напрямках, там, де воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено - Генштаб ЗСУ

ISW: Російські засоби РЕБ - ключовий фактор, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку

Контрнаступальні дії ЗСУ створюють умови для ширших цілей, вважають в ISW

Президент ПАР прибув в Україну

За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом на чотирьох напрямках - Генштаб ЗСУ

Іспанія надасть Україні 20 БТР, польовий госпіталь та 4 відремонтованих Leopard 2

ЗСУ ліквідували 590 окупантів, 10 танків, 16 бронемашин, 9 артсистем і 24 БпЛА - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА