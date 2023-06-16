Сексуальне насильство з боку російських військових є системою залякування населення на окупованій території - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що сексуальне насильство з боку російських військових є системою залякування цивільного населення на окупованій території.

"Я можу публічно сказати, що те, що ми фіксуємо, - злочини сексуального насильства в умовах конфлікту - російські військовослужбовці здійснюють на всій тимчасово окупованій території. Це система. Це система залякування цивільного населення, і російські військові це використовують. Там точно ніхто нікого не зупиняє, а навпаки ми фіксуємо факти, коли це підтримують", - сказав він на заході Acting for survivors до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту в Києві.

Омбудсмен наголосив на важливості фіксувати такі злочини та шукати нові можливості для цього.

Він також зазначив, що для України важливо захистити права жертви, і правоохоронні органи ніколи не тиснутимуть на людину під час такого розслідування.

"Людина сама до цього має прийти... Для нас насамперед важливо людині допомогти, врятувати, психологічно реабілітувати, підтримати медично", - додав Лубінець.

Серед іншого він наголосив, що важливо також боротися зі стигмою в суспільстві, що нібито жертва може бути сама винна в тому, що сталося.

Крім того, омбудсмен поскаржився, що такі міжнародні інституції, як ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та низка інших міжнародних організацій, які зобов'язані опікуватися цими питаннями, не роблять необхідних речей.

Зокрема, за його словами, Моніторингова місія ООН не включає до своїх звітів надані українською стороною факти.

"У нас глобальна проблема, у нас криза міжнародних інституцій", - заявив Лубінець.