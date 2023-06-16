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10:10 16.06.2023

ISW: Російські засоби РЕБ - ключовий фактор, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку

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ISW: Російські засоби РЕБ - ключовий фактор, що ускладнює контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку

Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) є ключовим фактором, що ускладнює контрнаступ українських військ на запорізькому напрямку, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться про те, що відомий російський "воєнкор" стверджував, що російські комплекси РЕБ нібито не дають змоги українським силам використовувати високоточні боєприпаси, керовані GPS-координатами, і сильно порушують український радіозв'язок.

Так, він стверджував, що війська РФ використовують комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" для порушення роботи датчиків українських засобів повітряної розвідки і комплекси РЕБ "Красуха-4" для придушення зв'язку із супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

Аналітики ISW раніше оцінювали, що російські можливості РЕБ відіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на запорізькому напрямку, хоча незрозуміло, чи є "успішна російська тактика" РЕБ, яка продовжується, результатом можливостей, що переважають, або ефективнішого використання цих систем РФ.

Експерти також раніше зазначали, що початкові українські атаки і російські оборонні операції не варто екстраполювати, щоб "передбачити результат усіх українських контрнаступальних дій".

 

Теги: #війна #isw

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