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09:58 16.06.2023

Контрнаступальні дії ЗСУ створюють умови для ширших цілей, вважають в ISW

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Контрнаступальні дії ЗСУ створюють умови для ширших цілей, вважають в ISW

Збройні сили України домоглися успіхів у продовженні контрнаступальних дій у низці напрямків, що, ймовірно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів ISW, наступальні операції ЗСУ, що тривають, імовірно, створюють умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не одразу зрозумілі і, отже, являють собою початкову фазу контрнаступу, що триває".

Як зазначається, ЗСУ продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня домоглися успіхів.

Так, за словами прессекретаря Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна, бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. У пресцентрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області і продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледара (30 км на південний захід від Донецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Вони також стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

Своєю чергою, заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українські війська просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області і до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили 7 населених пунктів у цих районах із моменту початку контрнаступальних операцій.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив 15 червня, що ЗСУ ще не почали контрнаступ, але визнав, що війська ведуть наступальні дії.

На думку західних учених, це може вказувати на те, що ЗСУ ще не розпочали своїх основних зусиль.

 

Теги: #війна #isw

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