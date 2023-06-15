Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО, яке востаннє в такому форматі відбулося у 2016 році.

"Наразі я маю честь бути присутнім на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попередня зустріч у цьому форматі (нарада міністрів оборони) відбулася рівно сім років тому цього дня, 15 червня 2016 року. Нам вдалося подолати деякі бар'єри і відродити формат. Цей діалог дає імпульс політичним, військовим і бюрократичним механізмам, які є у межах партнерства Україна-НАТО", - написав він у твіттері.