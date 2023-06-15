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15:56 15.06.2023

Посол України в ПАР про можливе постачання Південною Африкою зброї Росії: Очікуємо результатів розслідування

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Посол України в Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова заявила, що не володіє інформацією про ймовірне постачання ПАР зброї Росії й очікує результатів розслідування.

"Ситуація дуже неприємна для Південної Африки, оскільки на офіційному рівні вони заперечують продаж зброї. Якщо інформація підтвердиться, то це ставить під сумнів систему контролю за озброєнням і його експортом. Що ПАР дуже серйозно контролює, зокрема є комітет, який видає дозволи на продаж зброї. А у президента ПАР стверджують, що комітет не видавав таких дозволів", - сказала посол в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Абравітова зазначила, що підтвердження факту передання РФ зброї означало б, що уряд фактично не контролює рух озброєння в країні, що мало б найсильніший резонанс усередині країни.

"Тому, коли посол Сполучених Штатів вийшов із такою заявою, а це не просто заява - він повернувся зі США разом із південноафриканською делегацією, яка їздила обговорювати, зокрема, це питання в Білому домі та в Сенаті. І коли посол повертається, він каже, що підтверджує цей факт і навіть готовий віддати своє життя за цю правду, - то, безумовно, багато запитань, зокрема в нас", - пояснила дипломат.

Водночас посольство України такою інформацією не володіє й очікуватиме результатів розслідування, проведеного спеціальною комісією за призначенням президента ПАР.

"У нас немає цієї інформації. Водночас ПАР одразу оголосила про те, що вони створюють незалежну комісію з метою розслідування. І наразі ця комісія продовжує працювати. Ми всі уникаємо того, щоб звинувачувати або спростовувати ці факти. Ми очікуємо результату цього розслідування", - наголосила Абравітова.

Міністерка оборони Південно-Африканської Республіки Танді Модізе в середу заявила, що на російське судно, яке в грудні 2022 року причалило до військово-морської бази, не було завантажено зброю. За її словами, на борту справді була зброя, але вона призначалася для Південної Африки на замовлення ще з 2018 року.

Глава Міноборони ПАР заявила, що не вважає за потрібне проведення розслідування.

11 травня 2023 року президент Рамафоса оголосив, що він створить незалежну комісію.

Посол США в ПАР Рубен Брігеті заявив 11 травня, що він упевнений у тому, що російський корабель, пришвартований до військово-морської бази Саймонстаун у західній частині Кейптауна в грудні минулого року, взяв на борт зброю з Південної Африки.

Теги: #рф #зброя #пар

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