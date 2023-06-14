Вода розмиває кургани в Херсонській області та виносить історичні артефакти на береги - обладміністрація

Підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції призвів до розмивання курганів у Херсонській області, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

У зв'язку з цим влада області просить жителів повідомляти музейників за телефоном (066) 355-14-07, якщо артефакти з таких курганів винесе на берег.

"Історичні артефакти, які перебували в недосліджених курганах Херсонщини, через підрив Каховської ГЕС російськими військовими наразі вимиваються із землі і потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря. Якщо ви помітили такі об'єкти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку", - йдеться в повідомленні.