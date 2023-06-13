Події

15:36 13.06.2023

Ворог регулярно підриває малі гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська - Міноборони України

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Російські окупанти регулярно підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська, заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

Як зазначив Дудар під час круглого столу у Military Media Center, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони наразі щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав представник Міноборони.

Він наголосив, що наслідки цих дій поки що не масштабні, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, проте це відбувається регулярно.

 

Теги: #міноборони

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