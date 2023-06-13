Події

13:02 13.06.2023

В Україні за рік зросла кількість тих, хто вважає, що права російськомовних утискають, але більшість російськомовних протилежної думки - КМІС

2 хв читати
В Україні за рік зросла кількість тих, хто вважає, що права російськомовних утискають, але більшість російськомовних протилежної думки - КМІС

Переважна більшість російськомовних українців (81%) вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 26 травня до 5 червня.

Водночас частка тих, хто вважає, що російськомовні громадяни України зазнають систематичних утисків і переслідувань, зросла з 5% до 8% із травня 2022-го до травня 2023 року.

Серед україномовних і двомовних громадян такої думки дотримуються 7% опитаних, а серед російськомовних - 13%.

Відсоток тих, хто заявив про те, що утиски є, зріс за рік із 4% до 8% на заході України, з 4 до 6% у центрі, з 5 до 12% на півдні, але знизився з 9 до 6% на сході країни.

Повідомляється також, що у вибірці було тільки 32 респонденти з 984, які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни, що недостатньо для статистично надійних розрахунків. При цьому лише шестеро із них заявили про утиски через російську мову, а 25, що жодних проблем через російську мову немає.

"Систематичні утиски та переслідування російськомовних громадян - очевидна неправда для пересічних українців, адже це суперечить їх повсякденному досвіду мирного співіснування різних мов в Україні (з шанобливим ставленням до української мови як символу української державності). В Україні не було і немає об'єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів із метою розколу українського суспільства. Наразі абсолютна більшість українців незалежно від регіону походження, мови спілкування чи національності вважає, що проблем із використанням російської мови немає. Водночас помітна тенденція, що нині все-таки стало трохи менше тих, хто в цьому впевнений. Утім, таке зниження цілком очікуване, оскільки з травня 2022 року мовне питання ставало предметом дискусій", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

За його словами, "процес вироблення консенсусного погляду на мовну політику ще триває і певна варіативність поглядів може зберігатися". "Однак у будь-якому разі ми бачимо виразні контури консенсусу, де одним із базових елементів є розуміння, що російськомовні громадяни не є приниженою категорією громадян і ця категорія точно не потребує захисту агресивної Росії", - резюмував заступник директора КМІС.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю (CATI) серед 984 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається систематичне відхилення, проте результати зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 09.06.2023
Абсолютна більшість українців не допускає територіальних поступок для припинення війни - опитування КМІС

Абсолютна більшість українців не допускає територіальних поступок для припинення війни - опитування КМІС

21:10 24.05.2023
Досвідом життя в Україні задоволені 30% українців і лише 15% вважають доходи достатніми - опитування

Досвідом життя в Україні задоволені 30% українців і лише 15% вважають доходи достатніми - опитування

11:24 19.05.2023
Переважна більшість ветеранів хотіли б займатися власною справою після війни - опитування

Переважна більшість ветеранів хотіли б займатися власною справою після війни - опитування

04:09 17.05.2023
Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

13:53 13.05.2023
Прагнення Папи Римського припинити війну за будь-яку ціну підтримують 9% українців, 10% вважають, що він працює в інтересах РФ - соцопитування

Прагнення Папи Римського припинити війну за будь-яку ціну підтримують 9% українців, 10% вважають, що він працює в інтересах РФ - соцопитування

13:17 01.05.2023
Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

Молоді люди не довіряють страховикам - опитування

13:28 11.04.2023
В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

15:39 05.04.2023
Більшість українців позитивно ставиться до ЄС - соцопитування

Більшість українців позитивно ставиться до ЄС - соцопитування

11:17 28.03.2023
Половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки - опитування

Половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки - опитування

16:04 24.03.2023
Майже половина опитаних українців вважають, що ситуація в медицині не змінилася після початку повномасштабного вторгнення, 22% вважають, що погіршилася

Майже половина опитаних українців вважають, що ситуація в медицині не змінилася після початку повномасштабного вторгнення, 22% вважають, що погіршилася

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Russians shelling Kherson – regional administration head

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

Russians shelling Kherson – regional administration head

В українській розвідці розглядають різні сценарії цілей мінування російськими окупантами "Кримського титану" - Юсов

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

У Києві облили зеленкою екснардепа Тараса Чорновола

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА