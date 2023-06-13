На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Рада оборони Херсонської області у вівторок, 13 червня, провела засідання, на якому розглядали питання ліквідації наслідків підриву Росією Каховської ГЕС і захисту населення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ухвалено низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Він повідомив, що на деокупованій території Херсонської області заборонено в'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Зазначено, що заборона діятиме до окремого розпорядження.

Також забороняється стихійний продаж водних біоресурсів (риби, раків тощо), а з 16 червня до 17 липня забороняється продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

Крім того, заборонено проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування в місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.

"Також заборонено в'їзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та з'ясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів ми відкриємо в'їзд для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло. Крім цього, у мікрорайоні встановлюється комендантська година, яка триватиме з 15:00 до 12:00", - наголосив Прокудін.

Він закликав жителів області з розумінням поставитися до вимушених обмежень і неухильно їх дотримуватися.