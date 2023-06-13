Події

11:17 13.06.2023

Сили оборони України в понеділок вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту - ISW

2 хв читати
Сили оборони України в понеділок вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту - ISW

Українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту в Запорізькій та Донецькій областях і в понеділок, 12 червня, змогли відбити в окупантів кілька десятків квадратних кілометрів української території, повідомляють у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 червня.

У зведенні повідомляється про просування українських сил на заході Запорізької області, на межі Запорізької та Донецької областей, а також на флангах Бахмута Донецької області. Також російські джерела додатково повідомляли про бойові дії українців на заході Запорізької області в районі Оріхового, але зазначали, що інтенсивність обстрілів на цій ділянці дещо знизилася.

"12 червня російські війська здійснили контратаку в західній частині Донецької області після того, як 11 червня українські війська домоглися тактичного успіху поблизу Времівського виступу... Російські війська не домоглися підтверджених територіальних успіхів під час цих контратак, хоча деякі російські джерела повідомляють, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки)... Бої на Времівському виступі тривають, і результати бою неясні. Затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що... погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій на цій ділянці найближчими днями", - йдеться у зведенні.

За даними ISW, російські війська провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної Луганської області, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Крім того, ватажок приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин повідомив про отримання наказу від Міністерства оборони РФ щодо підпорядкування його сил російському військовому командуванню, що, як зазначають аналітики, "імовірно, спрямоване на централізацію контролю над російським нерегулярним персоналом та постачанням у відповідь на контрнаступ України" і не пов'язане з критикою Пригожина на адресу російського військового відомства. Зі свого боку глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров намагається вислужитися перед Міноборони, намагаючись підвищити популярність чеченських військ і ще більше дистанціюватися від Пригожина.

У ISW також повідомляють про появу 12 червня відеозаписів, на яких російські загороджувальні загони стріляють по російських військових, які покинули свої позиції десь в Україні.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 13.06.2023
Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

Українські війська досягли успіху на бахмутському і торецькому напрямках під час наступу - Генштаб ЗСУ

09:10 13.06.2023
ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

ЗСУ ліквідували 470 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 20 артсистем та один вертоліт - Генштаб

19:30 12.06.2023
Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала восьми ударів по місцях скупчення окупантів, збито вертоліт і дрон противника - Генштаб ЗСУ

19:28 12.06.2023
Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали двох ракетних і 17 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

17:54 12.06.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду і п'ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей уночі та вранці в понеділок - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середину-Буду і п'ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей уночі та вранці в понеділок - ОК "Північ"

10:36 12.06.2023
Гуманітарна допомога Україні від фармкомпанії "Санофі" з початку війни сягнула майже 1,5 млрд грн

Гуманітарна допомога Україні від фармкомпанії "Санофі" з початку війни сягнула майже 1,5 млрд грн

20:30 11.06.2023
Російська влада боїться матерів мобілізованих військових

Російська влада боїться матерів мобілізованих військових

13:38 10.06.2023
РФ відновила доступ до ключових західних мікросхем, Іран допомагає їй будувати завод із виробництва дронів - ISW

РФ відновила доступ до ключових західних мікросхем, Іран допомагає їй будувати завод із виробництва дронів - ISW

13:07 10.06.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ щонаймене на чотирьох ділянках фронту, інформацію про втрати техніки перебільшено - ISW

ЗСУ продовжують контрнаступ щонаймене на чотирьох ділянках фронту, інформацію про втрати техніки перебільшено - ISW

11:09 10.06.2023
Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

Сили оборони просунулися до 1,4 км на деяких ділянках за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Russians shelling Kherson – regional administration head

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

ОСТАННЄ

Вілкул: Кількість жертв ракетної атаки РФ у Кривому Розі збільшилася до 10 осіб, ще 28 поранено

Німеччина продовжить постачання танків Leopard 1 Україні, до кінця року їх буде понад 100 - міністр оборони

Ізраїль передав Україні гумдопомогу у зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС - посол

В Україні за рік зросла кількість тих, хто вважає, що права російськомовних утискають, але більшість російськомовних протилежної думки - КМІС

Біля Коломиї в ДТП загинули п'ятеро осіб - ДСНС

На Херсонщині встановлено низку обмежень на період ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Маляр: Тривають бої на оріхівському, бахмутському, лиманському напрямках і Мар'їнці, ворог робить усе, щоб утримати захоплені ним позиції

Russians shelling Kherson – regional administration head

В українській розвідці розглядають різні сценарії цілей мінування російськими окупантами "Кримського титану" - Юсов

Російські окупанти обстрілюють Херсон - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА