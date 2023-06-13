Сили оборони України в понеділок вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту - ISW

Українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту в Запорізькій та Донецькій областях і в понеділок, 12 червня, змогли відбити в окупантів кілька десятків квадратних кілометрів української території, повідомляють у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 червня.

У зведенні повідомляється про просування українських сил на заході Запорізької області, на межі Запорізької та Донецької областей, а також на флангах Бахмута Донецької області. Також російські джерела додатково повідомляли про бойові дії українців на заході Запорізької області в районі Оріхового, але зазначали, що інтенсивність обстрілів на цій ділянці дещо знизилася.

"12 червня російські війська здійснили контратаку в західній частині Донецької області після того, як 11 червня українські війська домоглися тактичного успіху поблизу Времівського виступу... Російські війська не домоглися підтверджених територіальних успіхів під час цих контратак, хоча деякі російські джерела повідомляють, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки)... Бої на Времівському виступі тривають, і результати бою неясні. Затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що... погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій на цій ділянці найближчими днями", - йдеться у зведенні.

За даними ISW, російські війська провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної Луганської області, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Крім того, ватажок приватної військової компанії "Група Вагнера" Євген Пригожин повідомив про отримання наказу від Міністерства оборони РФ щодо підпорядкування його сил російському військовому командуванню, що, як зазначають аналітики, "імовірно, спрямоване на централізацію контролю над російським нерегулярним персоналом та постачанням у відповідь на контрнаступ України" і не пов'язане з критикою Пригожина на адресу російського військового відомства. Зі свого боку глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров намагається вислужитися перед Міноборони, намагаючись підвищити популярність чеченських військ і ще більше дистанціюватися від Пригожина.

У ISW також повідомляють про появу 12 червня відеозаписів, на яких російські загороджувальні загони стріляють по російських військових, які покинули свої позиції десь в Україні.