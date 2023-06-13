У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, поранені 25 - голова Дніпропетровської ОВА

У Кривому Розі внаслідок ракетної терористичної атаки російських окупаційних військ загинули троє людей, поранені 25, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, також горять квартири з першого до п'ятого поверху. Вогонь охопив 700 кв. м. Його ліквідовують рятувальники.

Крім того, троє постраждалих - на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами розбитого складу є люди. Їх шукають рятувальники. Пошкоджено шість легкових машин.

Іще четверо травмованих - на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Зруйновано також автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Пожежу загасили. Зруйновано господарську споруду.

Пошкодження також є в рятувальному підрозділі.

Усюди працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюють.

Ворог не залишає в спокої й Нікопольщину. Вночі обстріляв із важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.