Події

19:05 12.06.2023

Київську ГЕС зруйнувати ракетами майже неможливо - Павлюк

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Київську ГЕС зруйнувати ракетами майже неможливо - Павлюк

Київську ГЕС вразити ракетами дуже складно, заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як розповів Павлюк в ефірі національного телемарафону в понеділок, було зроблено все можливе ще з минулого року для захисту Київської ГЕС.

"Ми не виключали такого факту, й тому і засоби протиповітряної оборони зосередили на цьому напрямку, відповідний маневр сил і засобів за необхідності був. Але розрахункова кількість потреби елементів ураження - це, як мінімум, - до ядерного вибуху для того, щоб знищити. Або підрив, як зробили на Каховській ГЕС. Підрив зсередини. Тому що вразити ракетами дуже важко, щоб завдати таких пошкоджень", - наголосив заступник міністра.

На уточнювальне запитання журналіста Павлюк сказав: "Майже неможливо".

Раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, говорячи про захист Київської ГЕС, наголосив, що було вжито відповідних безпекових заходів: "і щодо прикриття від ударів з повітря, і щодо унеможливлення дій диверсійно-розвідувальних сил противника".

Теги: #гес #київська

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