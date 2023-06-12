ТЧХУ доставляє гумдопомогу жителям Херсонщини, які постраждали від повені, спричиненої підривом окупантами Каховської ГЕС

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) доставляє гуманітарну допомогу жителям Херсонської області, які постраждали від повені, спричиненої підривом російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Доставляємо гуманітарну допомогу до підтоплених населених пунктів Херсонщини…

Люди, які там залишилися й не встигли евакуюватися, потребують найнеобхіднішого – питної води, продуктів харчування та засобів гігієни. Волонтери Українського Червоного Хреста на спеціальному авто виїжджають до таких місць й доставляють необхідну гуманітарну допомогу. Наразі допомогу вже доставили до населених пунктів Чорнобаївської громади", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

У ТЧХУ зазначили, що доправляють гуманітарну допомогу на спеціальній техніці, яку подарував Чеський Червоний Хрест (Český červený kříž) і завдяки якій можна "доїхати в найнедоступніші місця та допомогти потребуючим".