Російські окупанти обстріляли Оріхів, одна людина загинула, ще одна поранена - голова Запорізької ОВА

Російські окупанти в понеділок, 12 червня, завдали удару по Оріхову Запорізької області за допомогою керованих авіабомб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік", - написав Малашко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ще одного постраждалого, 32-річного чоловіка, оперативно доправили до медзакладу.