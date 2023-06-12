Події

16:46 12.06.2023

Російські окупанти обстріляли Оріхів, одна людина загинула, ще одна поранена - голова Запорізької ОВА

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Російські окупанти в понеділок, 12 червня, завдали удару по Оріхову Запорізької області за допомогою керованих авіабомб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік", - написав Малашко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що ще одного постраждалого, 32-річного чоловіка, оперативно доправили до медзакладу.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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