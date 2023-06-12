Події

15:48 12.06.2023

Винищувачі НАТО супроводили літаки РФ над Балтійським морем рекордну кількість разів минулого тижня - Міноборони Литви

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Винищувачі НАТО супроводили літаки РФ над Балтійським морем рекордну кількість разів минулого тижня - Міноборони Литви

Винищувачі, що виконують місію повітряної поліції НАТО, минулого тижня піднімалися в повітря 15 разів для супроводу російських літаків над Балтійським морем, повідомило в понеділок Міністерство національної оборони Литви.

"Кількість злетів літаків НАТО і супроводжуваних літаків РФ, зафіксована минулого тижня, є найвищою за останній рік. Це пов'язано з тим, що наразі і в повітрі, і на суходолі, і на морі відбувається серія масштабних навчань, які країни Балтії проводять як на національному рівні, так і спільно з союзниками по НАТО", - йдеться у відповіді міністерства на запитання агентства BNS.

З 4 по 19 червня на Балтійському морі тривають міжнародні навчання BALTOPS 23.

Теги: #нато #винищувачі #балтійське_море

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