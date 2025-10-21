Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

Міністри оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна передасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й запустить у дію нові літаки F-35, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", – сказав Франкен, виступаючи у вівторок на форумі Центру європейської політики (EPC).

За його словами, процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", – наголосив міністр.

Міністр нагадав, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на F-35 має стратегічне значення.