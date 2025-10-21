Інтерфакс-Україна
Події
16:00 21.10.2025

Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

1 хв читати
Бельгія передасть літаки F-16 Україні через рік або півтора – ЗМІ

Міністри оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна передасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає й запустить у дію нові літаки F-35, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", – сказав Франкен, виступаючи у вівторок на форумі Центру європейської політики (EPC).

За його словами, процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", – наголосив міністр.

Міністр нагадав, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на F-35 має стратегічне значення.

Теги: #бельгія #винищувачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 17.10.2025
Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

19:29 11.10.2025
Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

Співробітника поліції в Брюсселі звинувачено у шпигунстві на користь Китаю і можливо Росії

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

01:05 03.10.2025
Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

12:56 26.09.2025
Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

19:00 21.09.2025
НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

13:08 21.09.2025
Британські винищувачі вперше патрулювали небо Польщі в рамках операції НАТО

Британські винищувачі вперше патрулювали небо Польщі в рамках операції НАТО

06:50 21.09.2025
Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

12:53 29.08.2025
Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

19:00 26.08.2025
Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА