12:52 17.11.2025

Україна замовила у Франції 100 літаків Rafale - ЗМІ

Україна щойно зробила історичне замовлення на 100 літаків Rafale для оснащення своєї армії, повідомило французьке TF1-LCI з посиланням на президента України Володимира Зеленського відразу після підписання контракту.

TF1-LCI зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон зустрів Володимира Зеленського вранці на авіабазі Віллакубле (Івелін) перед підписанням угоди про озброєння, яку президент України назвав "історичною", щодо "посилення" бойової авіації та протиповітряної оборони України.

Зокрема, виробники представили Зеленському французький винищувач Rafale та його озброєння, систему протиповітряної оборони SAMP-T наступного покоління та кілька систем безпілотників. Після цього буде підписано "лист про наміри", точний зміст якого не розголошується.

За словами французького головування, метою є "поставити французький досвід у збройовій промисловості на службу оборони України" та "дати їй змогу придбати системи, необхідні для реагування на російську агресію".

