Європейські країни закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 на базі Міхаїл Когалнічану в Румунії в рамках гарантій безпеки для завершення війни в Україні, повідомляє The Times.

"Як зазначається, старші військові керівники Європи обговорюють можливість розгортання літаків на авіабазі НАТО, що будується у Румунії, з метою стримування Росії від повторного вторгнення", - зазначено в повідомленні.

Європейські країни також прагнуть гарантій використання американських супутників для GPS і розвідки, постачання систем ППО Patriot та Nasams, а також дозволу на польоти розвідувальних літаків над Чорним морем.

Як зазначає видання міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виступає проти розгортання західних військ і заявив, що "Москва та Пекін мають отримати право вето на західну військову підтримку України". Лавров відзначив, що пропозиції щодо гарантій безпеки, обговорювані у Стамбулі у 2022 році, були "дуже хорошим прикладом" того, що Кремль міг би схвалити.

