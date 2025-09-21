Інтерфакс-Україна
Події
06:50 21.09.2025

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

1 хв читати

Два британські винищувачі вилітали в небо над Польщею в рамках місії НАТО, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, місія, оголошена в понеділок урядом Великої Британії одразу після вторгнень у польський повітряний простір, надсилає "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

У заяві йдеться, що два літаки Typhoon Королівських ВПС вилетіли з британської військової бази на сході Англії в п'ятницю ввечері для патрулювання неба Польщі та стримування й захисту від повітряних загроз з боку Росії, включаючи безпілотники.

Також у заяві додають, що вони повернулися до Британії вранці в суботу.

Британський уряд заявив, що це стало відповіддю на "найбільш суттєве порушення" повітряного простору НАТО російським правителем Володимиром Путіним з часів початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Начальник штабу ВПС, головний маршал авіації Гарв Сміт, заявив, що британські літаки приєдналися до союзників на східному фланзі НАТО

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-fighter-jets-begin-nato-air-defence-mission-over-poland-2025-09-20/

Теги: #польща #винищувачі #нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

03:26 19.09.2025
Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

00:36 19.09.2025
Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

23:51 18.09.2025
Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

21:06 18.09.2025
Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

17:14 18.09.2025
Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

16:04 18.09.2025
Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

Лінія безпеки Польщі проходить на лінії фронту в Україні - міністр оборони

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

ВАЖЛИВЕ

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський очікує нових потужних санкцій від США

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

21 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Франції посилять реагування на антисемітські прояви - Макрон

Патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння дрона на Чернігівщині

Кіберполіція та МВС попередили про нову схему онлайн-шахрайства з продажем авто

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Келлог: Путін – "нехороша людина", війна України з РФ – це боротьба добра зі злом

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворожий БпЛА влучив у будинок на Полтавщині, виникла пожежа - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА