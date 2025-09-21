Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Два британські винищувачі вилітали в небо над Польщею в рамках місії НАТО, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, місія, оголошена в понеділок урядом Великої Британії одразу після вторгнень у польський повітряний простір, надсилає "чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено", – заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

У заяві йдеться, що два літаки Typhoon Королівських ВПС вилетіли з британської військової бази на сході Англії в п'ятницю ввечері для патрулювання неба Польщі та стримування й захисту від повітряних загроз з боку Росії, включаючи безпілотники.

Також у заяві додають, що вони повернулися до Британії вранці в суботу.

Британський уряд заявив, що це стало відповіддю на "найбільш суттєве порушення" повітряного простору НАТО російським правителем Володимиром Путіним з часів початку його незаконної повномасштабної війни в Україні.

Начальник штабу ВПС, головний маршал авіації Гарв Сміт, заявив, що британські літаки приєдналися до союзників на східному фланзі НАТО

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-fighter-jets-begin-nato-air-defence-mission-over-poland-2025-09-20/