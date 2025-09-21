Інтерфакс-Україна
Події
13:08 21.09.2025

Британські винищувачі вперше патрулювали небо Польщі в рамках операції НАТО

1 хв читати
Британські винищувачі вперше патрулювали небо Польщі в рамках операції НАТО

Винищувачі Великої Британії вперше взяли участь у патрулюванні повітряного простору Польщі в рамках операції НАТО Eastern Sentry (”Східний вартовий”), повідомила пресслужба британського Міноборони.

“Винищувачі Typhoon Королівських ВПС здійснили свій перший виліт над Польщею в рамках операції із захисту повітряного простору НАТО Eastern Sentry, зміцнивши оборону альянсу на східному фланзі”, - йдеться в повідомленні.

“Два британські винищувачі вилетіли з бази ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі в п’ятницю ввечері за підтримки літака-заправника Voyager для патрулювання неба Польщі та відбиття і захисту від повітряних загроз, включаючи безпілотники. Рано вранці в суботу вони благополучно повернулися до Великої Британії”, - зазначає пресслужба.

“Typhoon оснащені сучасними сенсорами і ракетами ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missiles) з інфрачервоним наведенням”, - уточнили в Міноборони.

Минулої п’ятниці генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції Eastern Sentry на східному фланзі альянсу. Метою операції заявлено “усунення конкретних загроз, пов’язаних з використанням безпілотників”. Про участь в Eastern Sentry заявили Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція, Чехія і Швеція.

Теги: #винищувачі #typhoon #eastern_sentry #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 21.09.2025
Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

Британські винищувачі вилітали в небо над Польщею - ЗМІ

12:21 19.09.2025
Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

13:30 17.09.2025
Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

13:05 17.09.2025
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

15:08 15.09.2025
Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

15:41 13.09.2025
Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

Генштаб ЗС Польщі оголосив про початок операції НАТО "Східний вартовий"

12:12 13.09.2025
У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

У Польщі оголосили про початок операції НАТО "Східний вартовий"

15:26 12.09.2025
Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

Україна очікує, що партнери продовжать тиск на інфраструктуру тіньового флоту РФ - Зеленський

11:41 11.09.2025
Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

17:39 10.09.2025
Україна синхронізувала санкції проти РФ з Великою Британією - укази

Україна синхронізувала санкції проти РФ з Великою Британією - укази

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дні опадів не очікується

Ворог знову обстрілював Костянтинівку, загинула людина

Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

УЧХ розпочав проєкт безпеки для дітей

Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

Україна наполягає на відкритому конкурсі для закупівлі 20 корейських електропоїздів – віцепрем’єр

Українська порноакторка Josephine Jackson заявила про виїзд через неврегульованість контенту для дорослих в Україні

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА