Британські винищувачі вперше патрулювали небо Польщі в рамках операції НАТО

Винищувачі Великої Британії вперше взяли участь у патрулюванні повітряного простору Польщі в рамках операції НАТО Eastern Sentry (”Східний вартовий”), повідомила пресслужба британського Міноборони.

“Винищувачі Typhoon Королівських ВПС здійснили свій перший виліт над Польщею в рамках операції із захисту повітряного простору НАТО Eastern Sentry, зміцнивши оборону альянсу на східному фланзі”, - йдеться в повідомленні.

“Два британські винищувачі вилетіли з бази ВПС Конінгсбі в Лінкольнширі в п’ятницю ввечері за підтримки літака-заправника Voyager для патрулювання неба Польщі та відбиття і захисту від повітряних загроз, включаючи безпілотники. Рано вранці в суботу вони благополучно повернулися до Великої Британії”, - зазначає пресслужба.

“Typhoon оснащені сучасними сенсорами і ракетами ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missiles) з інфрачервоним наведенням”, - уточнили в Міноборони.

Минулої п’ятниці генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції Eastern Sentry на східному фланзі альянсу. Метою операції заявлено “усунення конкретних загроз, пов’язаних з використанням безпілотників”. Про участь в Eastern Sentry заявили Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція, Чехія і Швеція.