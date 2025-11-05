Велика Британія та Україна розширять співпрацю у сфері фінмеханізмів через британські програми розвитку бізнесу

Фото: ua.depositphotos.com

Велика Британія та Україна домовились розширити співпрацю у сфері фінансових механізмів підтримки підприємців, зокрема через британські програми розвитку бізнесу.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, таких домовленостей досягли сторони під час зустрічі 3 листопада. В ній взяли участь очільник міністерства Олексій Соболев з міністром держави у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії Крісом Браянтом. На зустрічі також були присутні заступники Мінекономіки - Андрій Телюпа, Олександр Циборт, а також Франческа Скотт - директорка з питань торгівлі та інвестицій Посольство Великої Британії в Києві.

Крім обговорення подальшої реалізації положень Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великобританією, було визначено ключові напрями двосторонньої співпраці.

Зокрема, країни домовилися посилити координацію для залучення британського приватного капіталу в українську промисловість, технології, аграрний сектор та відбудову інфраструктури. Вони обговорили подальше розширення доступу української продукції на британський ринок, зокрема продовження дії нульових мит на продукцію птахівництва та яєць, а також розглянули можливості додаткової лібералізації торгівлі в аграрному секторі, що сприятиме зміцненню позицій українських виробників на ринку Великої Британії.

Крім того, обговорено створення спільних інструментів страхування інвестицій, що сприятимуть розвитку приватного сектору та активізації участі UK Export Finance в українських проєктах.

Наостанок, Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у впровадженні нецінових критеріїв оцінки пропозицій та вдосконаленні процедур закупівель.

Додатково сторони домовилися про посилення координації між Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Департаментом з питань бізнесу і торгівлі Великої Британії для підготовки спільного плану дій на 2026 рік та узгодження подальших кроків у рамках Стратегічного діалогу Україна - Велика Британія, який відбудеться у листопаді 2025 року.