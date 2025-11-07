Інтерфакс-Україна
16:24 07.11.2025

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Фото: https://www.president.gov.ua/

Можливість отримання французьких винищувачів Rafale залежить від перемовин, Україна дивиться на це позитивно, повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

"Ми будемо будуватися на двох платформах, з "гріпинами" вже все вимальовується, друге питання – щодо Франції, тут все залежить від наших перемовин. Ми дивимося на все це з позитивом", - сказав президент, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо прогресу в отриманні винищувачів.

Теги: #перемовини #rafale #зеленський

