Інтерфакс-Україна
Події
19:00 21.09.2025

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

1 хв читати

НАТО знову піднімало винищувачі Eurofighter через російський військовий літак над Балтійським морем, повідомляє Handelsblatt.

"Спочатку невідомий літальний апарат перебував у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та без радіозв’язку. Для його ідентифікації з авіабази Росток-Лааге злетіли два Eurofighter. У результаті було встановлено, що це російський розвідувальний літак типу Іл-20М", - зазначено в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Бундесвер також тримає додаткові літаки для захисту повітряного простору на східному фланзі Альянсу.

Теги: #нато #винищувачі

