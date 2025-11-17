Інтерфакс-Україна
Події
15:02 17.11.2025

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

1 хв читати
Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale, 6 пускових установок, радари, повідомив президент України Володимир Зеленський під час прескоференції у Парижі.

"Сьогодні підписуються важливі документи про значнє посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, 6 пускових. Це деталі, напевно, для когось технічні деталі, а для нас це важливо", - сказав він.

За словами президента, ця стратегічна домовленість буде працювати 10 років, починаючи з 2026 року.

Також лідери України та Франції у понеділок зустрілися з представниками оборонних компаній, і обговорили конкретні деталі технологічної співпраці.

"…Ми визначили напрямок, і будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції, а це не лише в захисті, це - буквально сила в житті, бо це робочі місця для наших людей, це -розвиток для підприємств, розвиток", - зазначив Зеленський.

Окрім того, сьогодні Україна підписала угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. Документ був підписаний між "Укрзалізницею" і французькою компанією Alstom.

Теги: #samp_t #франція #rafale

