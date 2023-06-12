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14:42 12.06.2023

Україна та Молдова домовилися про будівництво мостового переходу через Дністер

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Україна та Молдова домовилися про будівництво мостового переходу через Дністер

Україна та Молдова уклали угоду про будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль (Україна) і Косеуць (Молдова), повідомила пресслужба Міністерства розвитку територій, громад та інфраструктури у фейсбуці.

Відповідну угоду в понеділок підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа, зазначено в повідомленні.

Міст, побудований на українсько-молдовському державному кордоні, стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я, уточнила пресслужба.

"Підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним", - процитувала пресслужба Кубракова.

Він подякував Лілії Дабіжі за співпрацю та спільну роботу над розвитком логістичних маршрутів на західному кордоні України.

Зазначається, що Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль-Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і давно вже не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох країн.

Міст також розвантажить міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський - Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становитиме понад 1,4 тис. метрів. Споруда матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема, передбачено влаштування тротуарів із пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб із порушенням зору передбачено попереджувальні тактильні смуги, зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова домовилися про спрощення контрольних процедур для залізничного транзиту вантажів, зокрема про скасування контролю митних і прикордонних органів України на станції "Рені" та проїзд без зупинок потягів із вантажами територією України між пунктами пропуску "Фрікацей-Етулія" і "Рені-Джурджулешти". Крім того, було відновлено вантажоперевезення на залізничній ділянці Березине-Басарабяска (Молдова).

 

Теги: #молдова #україна #міст

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