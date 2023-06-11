У Силах оборони підтвердили звільнення смт Благодатне

У звільненні смт Благодатне (Донецька область) брав участь заступник командира бригади, повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Це на кордоні Донеччини та Запоріжжя. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

"У першій штурмовій групі, яка мала намір захопити сільський клуб, і паралельно йшли бої за школу (саме там противник мав вогневу точку)..., брав участь заступник командира бригади", - розповів він.

"Загарбники чинили опір до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, коли за допомогою гранатометного пострілу зробили в стіні клубу дірку, через неї зайшла група захоплення і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися", - повідомив речник, додавши, що вогневий натиск зі школи також було придушено.

Шершень також поінформував, що в полон було взято шістьох військових: двох представників так званого "МВС ДНР" і двох російських військовослужбовців.