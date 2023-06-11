Події

19:33 11.06.2023

Чотири автошляхи пошкоджено у двох районах Львівської області в результаті злив

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Чотири автошляхи пошкоджено у двох районах Львівської області в результаті злив

Чотири автошляхи пошкоджено в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівської області внаслідок злив, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його даними, на дорозі Східниця-Верхнє Синьовидне в багатьох місцях підмило, зафіксовано руйнування асфальто-бетонного покриття, водостічних труб, габіонних підпірних стінок, а також часткове пошкодження мостів у селах Урич і Підгородці.

Ускладнено рух на ділянці дороги Турка-Східниця в селі Рибник - там стався зсув ґрунту і зруйнована габіонна підпора.

У зв'язку з руйнуванням мосту через річку Східничанка неможливий рух автотранспортом зі Східниці до села Новий Кропивник.

Також припинено рух дорогою Новий Кропивник-Перепростиня, оскільки річка вимила частину гравійної дороги.

Козицький також повідомив, що сьогодні відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

Ухвалено рішення провести невідкладні роботи з ліквідації наслідків негоди в громадах Сколе та Східниці. Також буде посилено контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією в постраждалих від підтоплення населених пунктах для уникнення спалахів інфекційних хвороб.

Жителі підтоплених населених пунктів у разі пошкодження майна можуть цілодобово звертатися за консультацією на гарячу лінію області за номером 112.

Як повідомлялося, унаслідок злив увечері 10 червня в смт Східниця вийшла з берегів річка Східничанка та підтопила близько 100 житлових будинків, готелів, баз відпочинку та магазинів. Із підтопленої частини селища евакуйовано 45 осіб, зокрема 8 дітей. Вода піднялася на 1,5 метра, але вже вчора вночі пішла на спад.

Водночас синоптики Львівського регіонального гідрометцентру оголосили в неділю до кінця дня штормове попередження - в області прогнозують значні дощі.

 

 

Теги: #злива #львівська #наслідки

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