Події

14:44 11.06.2023

Площа затоплених територій у Херсонській області зменшилася майже вдвічі - ОВА

1 хв читати
Площа затоплених територій у Херсонській області зменшилася майже вдвічі - ОВА

Площа затоплених територій через підрив РФ Каховської ГЕС у Херсонській області зменшилася майже вдвічі, рівень затоплення становить 4,07 метра, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення становить 4,07 метра. Протягом учорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району - Миколаївки, Львова та Ольгівки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

На правому березі Херсонської області підтопленими залишаються 32 населені пункти, під воду пішов 3 821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

ОВА зазначає, що "потроху осушуються дороги між селами, проте не всіма ще можливо користуватися".

Теги: #підтоплення #площа #зменшення #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 11.06.2023
Російські військові скинули дві авіабомби на смт Козацьке, люди не постраждали - Херсонська ОВА

Російські військові скинули дві авіабомби на смт Козацьке, люди не постраждали - Херсонська ОВА

13:17 11.06.2023
Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

11:43 11.06.2023
Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

08:31 11.06.2023
П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 обстрілів Херсонської області, є влучення в житлові квартали

П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 обстрілів Херсонської області, є влучення в житлові квартали

02:23 11.06.2023
Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

Внаслідок підтоплення через сильні дощі поблизу с. Східниця розмито дороги, з гори Тустань евакуювали дітей - Львівська ОВА

01:16 11.06.2023
Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

19:45 10.06.2023
У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

11:02 10.06.2023
У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

08:50 10.06.2023
Окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області

Окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області

07:26 10.06.2023
Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

Окупанти дозволяють евакуюватися із затоплених населених пунктів тільки особам із російськими паспортами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Заборонено купання в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС - очільник МОЗ

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

У ніч на неділю знищено 6 БПЛА "Shahed-136/131" - ПС ЗСУ

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

ОСТАННЄ

ОАЕ готові надати 2500 ноутбуків для українських школярів

Зеленська і Трюдо відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна"

Після реставрації в Онуфріївській вежі Києво-Печерської лаври створять музей або центр вивчення історії Івана Мазепи

У Києві завершено перевірку укриттів, із них 65% придатні - КМДА

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Погода в найближчі два дні буде дощовою

У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

Українські військові повідомили про звільнення Благодатного в Донецькій області

Зеленський ввів у дію рішення про санкції РНБО щодо 178 фізичних осіб

Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА