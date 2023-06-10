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19:35 10.06.2023

Рада уточнить положення про конкурс на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

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Рада уточнить положення про конкурс на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

Верховна Рада має намір уточнити положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

За відповідний законопроєкт №9322 "Про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду" в першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу проголосували 248 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Регламенту Верховної Ради, законів "Про Конституційний Суд України" та "Про правовий режим воєнного стану".

Зокрема, на виконання рекомендацій Венеціанської комісії законопроєкт пропонує визначити, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів призначення суддів Конституційного Суду, а також органів, які оцінюють кандидатів на посаду судді КС у процесі конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КС.

Згідно із законопроєктом, упродовж перехідного періоду відбору кандидатів на посаду судді КС дорадча група експертів ухвалює рішення щонайменше чотирма голосами її членів, з яких щонайменше двоє запропоновані міжнародними організаціями або Венеціанською комісією. Якщо через однакову кількість голосів "за" і "проти" група не може ухвалити рішення, то відбувається повторне голосування. За однакової кількості голосів "за" і "проти" під час повторного голосування голоси трьох членів дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями або Венеціанською комісією, є вирішальними.

Законопроєкт також пропонує збільшити до 30 днів строки подання документів осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду судді КС. Крім цього, законопроєкт пропонує таким особам надати додатковий час для виправлення помилок і неточностей у поданих на конкурс документах.

Згідно з пропонованими змінами, у період дії воєнного стану щодо осіб, які претендують на зайняття посади судді, судді Конституційного суду, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проводиться спеціальна перевірка, а також перевірка, передбачена законом про очищення влади.

Законопроєкт обумовлює, що експерти можуть охарактеризувати моральні якості та рівень компетентності кандидатів лише двома оцінками - "відповідає" або "не відповідає".

Законопроєкт також пропонує ввести норму, згідно з якою кандидати, які отримали від дорадчої групи експертів оцінку "не відповідає" за критерієм професійних якостей, припиняють участь у конкурсі.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що рекомендації до нього висловлено у висновку Венеціанської комісії від 16-17 грудня 2022 року та листі Комісії від 25 січня 2023 року.

 

 

 

Теги: #кс #конкурс #рекомендації #кандидатури

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