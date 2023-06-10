РФ відновила доступ до ключових західних мікросхем, Іран допомагає їй будувати завод із виробництва дронів - ISW

РФ продовжує ухилятися від міжнародних санкцій і відновила доступ до ключових західних мікросхем і електроніки, які необхідні РФ для виробництва військової техніки, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"9 червня Білий дім повідомив, що Іран допомагає Росії побудувати завод із виробництва дронів у Єлабузі, Республіка Татарстан, Росія, наголосивши на зростаючому військовому співробітництві між Тегераном та Москвою, незважаючи на західні санкції", - повідомляють аналітики.

Завод із продуктивною потужністю щонайменше 6 тис. безпілотників типу Shahed-136 може бути введений в експлуатацію до початку 2024 року.

"Завод із виробництва іранських безпілотників у Росії підтримає військові дії Росії проти України. Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання, яке дасть змогу модернізувати іранські військово-повітряні сили, як-от винищувачі Су-35, ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки ЯК-130 в обмін на допомогу в будівництві заводу. Офіційні особи неназваного союзника США раніше заявляли, що іранські офіційні особи відвідали Єлабугу в січні 2023 року, щоб обговорити будівництво нового заводу з виробництва дронів у місті, повідомивши про ту саму заяву, що найближчими роками підприємство може виробляти 6000 або більше дронів", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними ISW, начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов обговорив 9 червня з начальником відділу Об'єднаного штабу Центральної військової ради Китаю Лю Чженьлі питання нарощування російсько-китайського військового співробітництва, відзначивши, зокрема, спільні військові навчання.

У ISW також зазначають, що заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що РФ почне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі в липні 2023 року, не є ескалацією його колишньої риторики про ядерну зброю.