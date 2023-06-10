ЗСУ продовжують контрнаступ щонаймене на чотирьох ділянках фронту, інформацію про втрати техніки перебільшено - ISW

Українські війська 9 червня продовжували контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках фронту, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські сили просунулися на 1,2 км під час наступальних операцій під Бахмутом, що тривають. 9 червня українські сили продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і домоглися тактичних успіхів у цьому районі. Українські сили також продовжували наземні атаки в західній частині Запорізької області в ніч із 8 на 9 червня і протягом дня 9 червня", - ідеться у зведенні.

Водночас наголошується, що контрнаступ ЗСУ визнав президент РФ Володимир Путін, що "є помітним відходом від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій на полі бою". Водночас, за даними ISW, значна частина російського інформаційного простору передчасно заявила, що український контрнаступ провалився.

Українські офіційні особи прямо визнали, що українські сили очікують втрати техніки під час контрнаступальних операцій, і що російські джерела сильно перебільшують масштаби втрат української техніки для інформаційних ефектів. "Українські сили, мабуть, задіяли лише частину наявних у них резервів для поточних контрнаступальних операцій, і що наявні повідомлення про пошкоджене західне обладнання не є остаточним показником нинішньої бойової потужності України.... Українські екіпажі цих бронетранспортерів, які становлять набагато більшу цінність, ніж самі машини... найімовірніше, вижили і відступили після того, як машини виявилися знерухомленими", - повідомляють аналітики.

За даними ISW, російські та українські війська в п'ятницю провели обмежені та локальні наземні атаки на південь від Кремінної Луганської області, продовжували наземні атаки в районі Бахмута Донецької області та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські сили, зі свого боку, продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою і Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-9-2023