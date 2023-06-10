На Вільнюському саміті Україна отримає алгоритм вступу до НАТО, заявили в Міноборони

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Україна отримає алгоритм вступу до НАТО на Вільнюському саміті, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"У коментарі Володимир Гаврилов зазначив, що на саміті в липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі вранці в суботу.

В Він додав, що незважаючи на консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, "я не думаю, що будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі", - сказав Гаврилов.

За його словами, "вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко повинна розуміти, після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО".