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21:24 09.06.2023

Київщина доправила другий гуманітарний вантаж постраждалим від повені в Херсонській області

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Київщина доправила другий гуманітарний вантаж постраждалим від повені в Херсонській області

Київська область направила другий гуманітарний вантаж постраждалим від повені на Херсонщині, зокрема, 15 тонн питної води, 400 л пального та 4 тонни продуктів харчування, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Громади області продовжують оперативно збирати найнеобхідніші речі для мешканців, які постраждали внаслідок цинічного терористичного акту росії. Збір допомоги триває! Сьогодні вся Україна об'єдналася для подолання наслідків чітко спланованого злочину росіян. Воєнні злочинці, які зруйнували дамбу Каховської ГЕС, досі не зрозуміли, що єдність і прагнення українців до перемоги не зруйнувати", - цитує пресслужба слова начальника Київської ОВА Руслана Кравченка.

Також, відправлено 3 човни, 3 помпи для відкачування води, 3 генератори, засоби гігієни, медичні препарати, 1,5 тонн корму для тварин, матраци, подушки, одяг.

У пресслужбі ОВА також нагадують, що в Київській області вже підготовлено 3 тисячі місць для компактного проживання людей, які опинилися на затоплених територіях унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

"Щодо питань розселення можна звертатися за телефоном: (099) 510 72 12", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #херсонщина #київська #гумдопомога

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