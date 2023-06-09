Події

11:46 09.06.2023

ЗСУ проводять контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

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ЗСУ проводять контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

Збройні сили України провели низку контрнаступальних операцій із різним результатом на трьох ділянках фронту, пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в межах ширших контрнаступальних дій, які розгортаються з неділі, 4 червня", - йдеться у звіті за 8 червня, оприлюдненому в п'ятницю вранці.

За інформацією ISW, у ніч із 7 на 8 червня українські сили здійснили "обмежену, але все ж значну атаку в західній частині Запорізької області. Російські сили, мабуть, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтованим чином і, як повідомляється, станом на 8 червня повернули свої вихідні позиції".

Як наголошується, міністерство оборони Росії відреагувало "на українську атаку з нехарактерним раніше ступенем злагодженості й похвалило підрозділи Південного військового округу за відбиття атаки і відновлення втрачених позицій". Водночас інститут відзначає високу ефективність російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), підтримку операцій із повітря і протипіхотних мін.

Водночас фахівці інституту наголошують, що ситуація з українським контрнаступом 8 червня в західній частині Запорізької області не відображає всіх можливостей України. І вважають зосереджені тут російські війська більш якісним угрупованням порівняно з військами на інших ділянках фронту.

Як повідомляє ISW, "російські війська також продовжували завдавати обмежених наземних ударів по лінії Куп'янськ-Сватове і в районі Кремінної. Українські сили домоглися обмежених успіхів у районі Бахмута, а російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Українські сили продовжували завдавати обмежених наземних ударів по адміністративній межі між Донецькою та Запорізькою областями", - йдеться у звіті ISW.

 

Теги: #війна #isw

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