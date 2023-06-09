ДСНС: На Херсонщині 46 населених пунктів підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Станом на ранок 9 червня в Херсонській області виявилися підтопленими 46 населених пунктів унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, повідомив директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Віктор Вітовецький.

"46 населених пунктів підтоплені, зокрема й 14 населених пунктів - на тимчасово окупованій території. Орієнтовна кількість громадян, які могли постраждати, - майже 60 тисяч. Отже, якщо брати загальну картинку у Херсонській області, то це десь 600 кв. км (території - ІФ-У) наразі підтоплені, з них 30% - це правий берег і приблизно 70% - це лівий берег Дніпра", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини. UAразом" у п'ятницю.

Вітовецький зазначив, що рятувальники вже евакуювали 2 336 осіб.

"Задіяно 35 автобусів, є резерв транспорту, також потяг - у резерві. Люди отримають необхідну допомогу від сил, задіяних до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. На підконтрольній території техніка та засоби дають нам змогу добиратися до будь-яких постраждалих населених пунктів. Евакуація триває", - прокоментував представник ДСНС.

Вітовецький також нагадав, що напередодні на Херсонщині двоє рятувальників дістали поранення внаслідок російського обстрілу по зонах роботи, з яких проводиться евакуація цивільного населення.

"Вони в лікарні. Стан стабільний. Ми постійно в контакті з ними. Лікарі надають усю можливу медичну допомогу", - уточнив він.

За його словами, наразі до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Херсонській області залучено понад 800 осіб особового складу ДСНС і понад 170 одиниць техніки, а також - сили і засоби Нацполіції та комунальних служб облдержадміністрації.

Крім того, він зазначив, що згідно з прогнозами Укргідрометцентру, надалі в Херсоні спостерігатиметься тенденція зниження рівнів води з короткочасним підвищенням на 1-5 см. Водночас у руслі річки Інгулець відбувається зростання рівня води, через що низка населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей суттєво підтоплені.

"У Херсоні ми спостерігаємо навіть невелике зниження води. Стабілізується ситуація. Наразі рівень води становить 5,4 метра. Разом із цим залишається дуже велика кількість уже підтоплених населених пунктів. І нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець, відбувається наразі підвищення рівня води", - додав Вітовецький.