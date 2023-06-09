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04:41 09.06.2023

Минулої доби росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено приватне житло, автомобіль та електромережу - ОВА

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Минулої доби росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено приватне житло, автомобіль та електромережу - ОВА

Протягом четверга, 8 червня, окупанти 13 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, в області зафіксовано 79 вибухів, пошкоджено приватний будинок, автомобіль та електромережу, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 у четвер увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. На обстріл зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади", - сказано у зведенні.

Миропільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл із міномету (13 вибухів).

Новослобідська громада: з території РФ ворожий гелікоптер здійснив пуск 3 ракет.

Краснопільська громада: 37 мін скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів) та артобстріл, також 8 вибухів.

Середино-Будська громада: росіяни били з мінометів (5 вибухів). Пошкоджено 1 приватний будинок, приватний автомобіль та електромережу.

 

Теги: #україна #обстріли #сумська

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