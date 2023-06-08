Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Франція терміново відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, повідомили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"У відповідь на потреби, озвучені президентом Зеленським президенту Республіки, міністерка Катрін Колонна доручила Центру кризових ситуацій і підтримки (ЦКСП) Міністерства Європи та закордонних справ забезпечити негайне доправлення приблизно десяти тонн екстреного гуманітарного обладнання та вантажів, щоб підтримати українське населення, яке безпосередньо постраждало від руйнування дамби Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС.

У відомстві зазначили, що французька допомога охоплює очищувачі води, гігієнічні набори, 500 000 таблеток для очищення води і декілька гнучких резервуарів для зберігання.

"Це обладнання буде передано українській цивільній обороні за підтримки Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - повідомили в МЗС.