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12:02 08.06.2023

Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

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Франція відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС - МЗС

Франція терміново відправить Україні близько 10 тонн обладнання та гуманітарних вантажів для допомоги в ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, повідомили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"У відповідь на потреби, озвучені президентом Зеленським президенту Республіки, міністерка Катрін Колонна доручила Центру кризових ситуацій і підтримки (ЦКСП) Міністерства Європи та закордонних справ забезпечити негайне доправлення приблизно десяти тонн екстреного гуманітарного обладнання та вантажів, щоб підтримати українське населення, яке безпосередньо постраждало від руйнування дамби Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС.

У відомстві зазначили, що французька допомога охоплює очищувачі води, гігієнічні набори, 500 000 таблеток для очищення води і декілька гнучких резервуарів для зберігання.

"Це обладнання буде передано українській цивільній обороні за підтримки Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - повідомили в МЗС.

Теги: #україна #допомога #франція #каховська_гес

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