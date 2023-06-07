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19:21 07.06.2023

Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

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Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

У середньому за добу кордон зараз перетинають у будні приблизно 85 тис. осіб в обох напрямках, на вихідних кількість людей може сягати і 100 тис., повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Наразі будь-якого різкого або поступового збільшення пасажиропотоку ми не бачимо. У середньому за добу кордон зараз перетинають у будні дні близько 85 тис. осіб в обох напрямках. На вихідних або перед ними кількість людей, які перетинають кордон, може сягати і 100 тис. осіб в обох напрямках", - сказав Демченко на брифінгу в середу.

У відомстві зазначили, що пріоритету ані на виїзд, ані на в'їзд зараз немає. У процентному відношенні пасажиропотік коливається 50 на 50.

Спікер поінформував, що за 5 місяців 2023 року на держкордоні прикордонники оформили приблизно 13 млн осіб, із яких 11,1 млн - громадяни України.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення на кордоні нашими інспекторами оформлено 42,5 млн осіб", - повідомив він.

Найбільший пасажиропотік на кордоні з Польщею - близько 50%

 

 

Теги: #польща #прикордонслужба

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