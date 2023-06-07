Події

12:27 07.06.2023

Волонтери ТЧХУ евакуюють маломобільних людей із зон підтоплення Херсону та області

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Волонтери ТЧХУ евакуюють маломобільних людей із зон підтоплення Херсону та області

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють на місці ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС та евакуюють із зон підтоплення маломобільних людей.

"У Херсоні та Херсонській області триває евакуація населення. За минулу добу спільними зусиллями волонтерів загонів швидкого реагування Херсонської, Миколаївської та Одеської областей було евакуйовано 79 маломобільних людей. Їх доправлено до місць тимчасового розміщення, де вони будуть в безпеці", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Теги: #евакуація #допомога #повені #каховська_гес #тчху

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