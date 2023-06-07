Події

12:10 07.06.2023

До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

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До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що до злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"До злочинів росіян додалося пошкодження численних об’єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Значна частина об’єктів розташована на тимчасово окупованій території, тому можливості для уточнення даних обмежені. Крім того, максимальне охоплення території водою відбудеться за кілька днів, тому ситуація потребує постійного моніторингу", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що станом на кінець доби 6 червня 2023 року постраждали такі пам’ятки, як Комплекс споруд Каховської ГЕС, зведений у 1951-1958 роках, Ансамбль споруд Центральної площі у місті Нова Каховка, Забудова історичного центру міста Нова Каховка та ін. Також затоплені палаци (будинки) культури в Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Також у зонах ризику - пам’ятки археології національного значення Білозерського та Голопристанського районів: Львівське поселення с. Львове (IV століття до нашої ери - IV століття), Бургунське поселення, с. Миколаївка (ІІ-V століття), Місце фортеці Тягин, с. Тягинка (XIII - XVII століття), городище "Понятівське" с. Понятівка (IV століття до нашої ери - IV століття).

Крім того, до попереднього переліку вже підтоплених або під загрозою підтоплення музеїв (усі вони розташовані на тимчасово окупованій території, крім музею в смт Козацьке) входять: картинна галерея ім. Гавдзинського Новокаховської міської ради; Музей історії міста Нова Каховка (музей на громадських засадах); Музей історії селища Козацьке Новокаховської міської ради (відокремлений підрозділ відділу культури Нововокаховської міської ради); Будинок-музей А. П. Бахути Новокаховської міської ради; комунальний заклад "Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради Херсонської області; Музей Бойової Слави 87 Сталінградської, Перекопської орденів Червоного Прапора та Суворова ІІ ступеня стрілецької дивізії, м. Олешки; будинок, у якому жив письменник О. Вишня, Олешківський район, с. Кринки; Музей Героя Радянського Союзу генерал-майора П.О. Покришева, м. Гола Пристань; Музей історії, Голопристанський район, с. Чулаківка; Музей історії, Голопристанський район, с. Круглоозерка; Козацький музей історії села та меморіального комплексу сім'ї П. Видригана, смт. Козацьке, вул. Шевченка, 29; Народний музей історії Каховський район, с. Мала Каховка.

Також вода загрожує будинку-музею Поліни Райко в Олешках.

У Мінкультури зазначили, що музеям Херсона, за попередніми оцінками ситуації, підтоплення не загрожує.

"Інформація про підтоплення або підвищені ризики підтоплення для музеїв, розташованих на правому березі Дніпра, наразі не надходила", - наголосили в міністерстві.

Теги: #мінкультури #культурна_спадщина #каховська_гес

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