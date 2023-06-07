У передмісті окупованого Мелітополя і в Токмаку було чути вибухи - мер

В окупованому місті Токмак Запорізької області та смт Мирне Мелітопольського району Запорізької області було чути вибухи, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Жителі селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини. Рашисти намагалися запускати "влучне ППО", проте запізнилися. Жителі Токмака інформують про щонайменше шість вибухів", - написав Федоров у телеграмі в середу вранці.

Мирне розташоване за 5 км на північ від Мелітополя.