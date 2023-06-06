Окупанти знову обстріляли аміакопровід на Харківщині, наразі витоку не зафіксовано

Російські окупаційні війська знову обстріляли аміакопровід "Тольятті-Одеса" в Куп'янському районі Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Зафіксовано 6 прильотів у насосної станції біля с. Масютівка. Станом на цей час аміак у повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Це другий ворожий обстріл аміакопроводу поблизу Масютівки за останню добу.

Перший стався ввечері 5 червня. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, унаслідок цього обстрілу було зафіксовано витік 134 тонн аміаку, перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі не зафіксовано, необхідність евакуації прилеглих населених пунктів була відсутня.