Унаслідок пошкодження аміакопроводу в Харківській області витік становив 134 тонни, необхідності в евакуації немає - голова обладміністрації

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов допускає, що російські окупанти можуть знову обстріляти аміакопровід "Тольятті-Одеса".

"Ми не виключаємо повторних обстрілів цього магістрального аміакопроводу", - сказав Синєгубов на брифінгу у вівторок.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу ввечері в понеділок поблизу Масюківки Куп'янського району області було пошкоджено ділянку аміакопроводу протяжністю 12 км. У результаті витік аміаку становив 134 тонни.

Станом на вівторок його концентрація в повітрі не перевищує гранично допустимих норм, запевнив Синєгубов. Необхідності в евакуації найближчих населених пунктів немає.