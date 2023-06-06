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14:07 06.06.2023

На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

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На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС на правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав значно більше, повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На правому березі критичних станів фактично не зафіксовано в тих населених пунктах, де відбувається підняття води. Зокрема й обласний центр критично не постраждав, є підтоплення деяких мікрорайонів, житлових секторів і вулиць. Але евакуацію організовано, оскільки рівень води продовжує підвищуватися, і, за попередніми оцінками фахівців, критичного рівня вода сягне десь близько 13:00. Ситуація відстежується, усі служби на місцях працюють", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Одеса".

Говорячи про ситуацію на лівому березі, Гуменюк зазначила, що країна-агресор "заглушила" зв'язок, щоб люди не мали можливості отримати компетентні рекомендації та мати зв'язок із підконтрольною Україні територією.

Вона додала, що через підвищення рівня води посилилася мінна небезпека на воді, а також порадила місцевим жителям не намагатися самостійно евакуюватися.

"Не думаю, що окупанти спокійно спостерігатимуть, як мирні жителі будуть евакуюватися з лівого берега на правий, тому не раджу ризикувати. Набагато краще виїхати більш углиб лівого берега і там організувати евакуацію", - пояснила Гуменюк.

У Силах оборони також наголосили, що географічно нижчий лівий берег наразі постраждав набагато більше.

"І ті озвучені цифри щодо підтоплень населених пунктів більше стосуються саме лівого берега", - сказала Гуменюк.

Теги: #підтоплення #херсонська_область #каховська_гес

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