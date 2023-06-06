Українські сили досягають обмежених успіхів під час контрнаступу, попри заперечення з боку РФ - ISW

Російські та українські чиновники сигналізують про початок українського контрнаступу, водночас українські сили, ймовірно, домагаються обмежених успіхів, попри заперечення з боку РФ, ідеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 червня.

"ISW відзначає зростання бойової активності на різних ділянках лінії фронту, але не будуватиме здогадок щодо намірів, ваги або спрямованості українських контрнаступальних операцій. Успішна контрнаступальна операція може зайняти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж її результат стане повністю зрозумілим, і протягом цього часу російські джерела можуть хибно стверджувати, що її розгромлено", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що 5 червня українські війська вели обмежене просування на північ і південний захід від Бахмута Донецької області. Зокрема ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські війська захопили невстановлену частину с. Берховка за 6 км на північ від Бахмута. Водночас аналітики ISW заявляють, що не спостерігали візуальних підтверджень українських наступів у Бахмуті, пов'язаних із цими обмеженими наступами 5 червня.

Водночас повідомляється, що Пригожин продовжує спроби посилити розкол між ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ. Пригожин також стверджував, що військовослужбовці "Вагнера" брали участь у сутичці з військовослужбовцями Міноборони РФ 17 травня після того, як військовослужбовці Міноборони відкрили вогонь по бійцях "Вагнера", коли вони намагалися перешкодити військовослужбовцям Міноборони закласти міни в тилу "Вагнера".

"У міру того, як Пригожин продовжуватиме свої зусилля з підтримання інформаційної актуальності, його риторичні шаради, ймовірно, ще більше поглиблять розрив між Міноборони і "Вагнером", тим самим знижуючи загальну боєздатність обох сил і додатково зумовлюючи зростаюче невдоволення в інформаційному просторі, який раніше підтримував його", - зазначають в ISW.

Російські сили в понеділок провели безуспішні бойові розвідувальні операції на північний схід від Харкова, продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська, вздовж лінії Сватове-Кремінна, а також обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк.

Зі свого боку українські сили продовжували наземні атаки в західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей і домоглися подальших обмежених тактичних успіхів. Українські сили також продовжують завдавати ударів по тилових російських позиціях на півдні України.

ISW повідомляє, що проукраїнський Російський добровольчий корпус (РДК) станом на 5 червня продовжує діяти в прикордонних населених пунктах Бєлгородської області РФ. У відповідь на це глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що загони готові вести захист від рейдів у Бєлгородській області, ймовірно, щоб не допустити участі його сил у бойових діях в Україні, зазначають аналітики.