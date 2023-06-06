Голова Євроради назвав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином: Ми притягатимемо до відповідальності РФ та її маріонеток

Голова Європейської ради Шарль Мішель шокований підривом російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області й назвав це воєнним злочином.

"Шокований безпрецедентною атакою на дамбу в Новій Каховці. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягатимемо до відповідальності Росію та її маріонеток", - написав Мішель у твіттері у вівторок.

Він повідомив, що це питання буде порушено на Єврораді в червні, буде запропоновано додаткову допомогу затопленим районам.

"Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи", - додав Мішель.

Як повідомлялося, 6 червня близько 03:00 вівторка російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст.441, ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає після підриву російськими окупаційними військами машинного залу зсередини.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі служби працюють для того, щоб мінімізувати наслідки нового терористичного акту РФ - підриву дамби Каховської ГЕС. "Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте тільки офіційну та перевірену інформацію", - написав Зеленський у телеграмі.