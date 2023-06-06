Події

07:32 06.06.2023

У населених пунктах Херсонщини, де відбувається затоплення, проводиться евакуація

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У населених пунктах Херсонщини, де відбувається затоплення, проводиться евакуація автобусами, усі спецслужби працюють, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Із районів Херсона і селищ де відбувається затоплення, зараз буде проводитися евакуація автобусами! Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!", - написав він у телеграмі у вівторок уранці.

 

 

 

Теги: #підрив #каховська_гес

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