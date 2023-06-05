СБУ знешкодила банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва"

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила в Полтавській області банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва", повідомила спецслужба.

"У результаті спецоперації в Кременчуці нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та "вибивала" неіснуючі борги з підприємців. Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько "Москва", - йдеться в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

Як повідомляється, зловмисники вирізнялися особливою жорстокістю і в разі відмови платити - погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім родинам. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих.

Як інформує СБУ, "Москву" вже притягували до відповідальності за скоєння тяжких злочинів, він був "смотрящим" у колонії, де відбував покарання. За "погодження" кримінальника, учасники його банди "ставили на лічильник" представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. У такий спосіб вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні та щоразу намагалися посилити свій вплив на криміногенну ситуацію.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу в 30 тис. дол. з місцевого підприємця. Намагаючись "вибити" гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його сім'ю і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як "сплату за борг", наведено подробиці операції СБУ.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено: велику суму готівкою, одержану від потерпілого, три автомобілі, зокрема викрадений у дружини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії та боргові розписки, зброю.

Як повідомляє СБУ, затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання, насамперед його координатора.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.