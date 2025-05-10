СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

Служба безпеки України затримала в Києві кримінального авторитета Сергія Олійника на прізвисько Умка, повідомляють пабліки та ЗМІ посилаючись на джерела в службі. Також публікують відео затримання.

Офіційної інформації від СБУ з цього приводу станом на 23:00 суботи не надходило. За неофіційною інформацією Олійника доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

"СБУ доволі аргументовано пояснила злодію в законі "Умці" і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньований автомобіль "Умки" заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців

Як зазначили в самій спецслужбі, СБУ регулярно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності", - написав військовий блогер Кирило Сазонов у Facebook.

На початку березня цього року, за даними журналістів "Української правди", Олійник разом із керівником Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Анатолієм Лойфом та ще кількома колишніми посадовцями СБУ був помічений на святкуванні дня народження керівника охорони власника підсанкційної букмекерської контори. Сьогодні вранці, як повідомила ЗМІ прес-служба СБУ, голова служби Василь Малюк звільнив Лойфа із займаної посади.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Bdk6p29uW/