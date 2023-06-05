Електронний запис на ВЛК функціонує вже в 90% військових шпиталів України - Маляр

Міністерство оборони України продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію (ВЛК) у військових шпиталях країни, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Станом на кінець травня електронний запис на ВЛК уже функціонує в 90% військових шпиталів", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що розгортання електронної черги у військових госпіталях - це комплексний процес, який потребує адміністративних і технічних ресурсів з боку госпіталю та військової частини.

"Потрібно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідну техніку та доступ до інтернету, а також мати необхідні дозволи та погодження, оскільки йдеться про особисті дані військовослужбовців", - пояснила Маляр.

За її словами, у двох шпиталях ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших шпиталях відпрацьовуються механізми та сценарії запису і проходження ВЛК.